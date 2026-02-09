هِتك عرض وخطف "طفلة بولاق".. الجنايات تعاقب "عاطل" بالسجن 10 سنوات

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عنتر عبد الوهاب دولاتي، بمعاقبة "عاطل" بالسجن المُشدد 10 سنوات، على خلفية اتهامه بخطف وهتك عرض طفلة ببولاق الدكرور.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عنتر عبد الوهاب دولاتي وعضوية السيدين القاضيين إبراهيم محمد أمين وأنس يسري إبراهيم وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية في وقت سابق المتهم "أ. ر" إلى محكمة جنايات الجيزة، بتهمة خطف وهتك عرض الطفلة "م. أ" التي لم تتجاوز 18 عامًا، بعد ثبوت تورطه في ارتكاب الجريمة على فترتين زمنيتين مختلفتين.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، خلال عام 2025 وبدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، استدرج المجني عليها طواعية مستغلًا وجود علاقة عاطفية بينهما، واصطحبها إلى إحدى الشقق السكنية، حيث تعدى عليها بقصد هتك عرضها.

وأضاف أمر الإحالة أنه بعد مرور فترة زمنية على الواقعة الأولى، عاد المتهم لارتكاب جريمته مرة أخرى، حيث خدع الطفلة وأوهمها بأنه سيقوم بتوصيلها إلى مدرستها، فامتثلت له، ليصطحبها إلى شقته بعيدًا عن أنظار أسرتها، وهناك تعدى عليها كرهًا عنها.

وأحال المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمتي هتك عرض طفلة والخطف لتصدر المحكمة حكمها بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات.