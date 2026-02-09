إعلان

وزير العمل يوقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية لدعم الكوادر البشرية

كتب– محمد أبو بكر:

09:21 م 09/02/2026
وقع محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بروتوكول تعاون موسّع مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مثّلها الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية للاستثمار في العنصر البشري وبناء «قادة المستقبل».

ويستهدف البروتوكول تنمية مهارات العاملين بوزارة العمل والجهات التابعة لها، ورفع كفاءتهم المهنية والعلمية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة وتحسين الأداء المؤسسي في سوق العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الشاملة.

ويتم تقديم منح دراسية بموجب التعاون جزئية تصل إلى 45% لبرامج الماجستير المهني (MBA) والدكتوراه المهنية (DBA) باللغتين العربية والإنجليزية، لصالح جميع العاملين بوزارة العمل وأسرهم من الدرجة الأولى، إلى جانب منح مخصصة لأقاربهم من الدرجة الثانية، دعمًا للاستقرار الأسري والاجتماعي وتحفيزًا على التطوير المستمر.

ونص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين للإشراف على تنفيذ بنود التعاون، ووضع آليات المتابعة والتقييم، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية واستشارية متخصصة تستهدف إحداث نقلة نوعية في القدرات المؤسسية والبشرية، بما يواكب المتطلبات الحديثة لإدارة الأعمال، والتحول المؤسسي، وريادة الأعمال، واحتياجات سوق العمل المعاصر.

وأكد وزير العمل أن هذا البروتوكول يأتي ضمن رؤية الوزارة لبناء جهاز إداري كفء ومؤهل، قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم سياسات التشغيل والتنمية البشرية، مشددًا على أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية سوق العمل المصري.

محمد جبران زير العمل لأكاديمية العربية لكوادر البشرية

