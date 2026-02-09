إعلان

أسواق للاستثمار وغاز للقرى.. سوهاج تسرع وتيرة "حياة كريمة"

كتب : عمار عبدالواحد

08:24 م 09/02/2026

جانب من الاجتماع

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين، لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موجهًا بتذليل كافة العقبات وفك التشابكات التي تعوق استكمال المشروعات في القرى المستهدفة، بحضور قيادات المحافظة وممثلي الجيش الثالث الميداني ودار الهندسة.

وشدد المحافظ خلال استعراض نسب الإنجاز على ضرورة التنسيق الفوري مع الشعبة الهندسية لتلافي أي ملاحظات تعطل استلام وتشغيل الوحدات الصحية المنتهية لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين، بالتزامن مع تعليمات صارمة بالإسراع في تركيب خطوط الغاز والالتزام بالجداول الزمنية لدخولها الخدمة في القرى المستفيدة.

وتناول الاجتماع ملف الأسواق الحضرية التي تم طرحها كفرص استثمارية للنفع العام، بجانب متابعة موقف مواقف السيارات، حيث تم تشغيل موقف "أم دومة" بمركز طما فعليًا، ويجري العمل حاليًا على إنهاء إجراءات تشغيل موقفي مدينة طما والبلينا لخدمة الأهالي.

واختتم "سراج" توجيهاته بالتأكيد على سرعة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والداخلية بالقرى المدرجة، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية بعقد اجتماعات تنسيقية مع مسؤولي المرافق لإنهاء أي تعارضات فنية وتسليم المشروعات المنتهية وفق التوقيتات المحددة لتحسين جودة الحياة.

