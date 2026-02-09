رسالة محبة وسلام.. محافظ أسوان يكرم 14 فرقة في ختام مهرجان الفنون (صور)

كرّم اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، رؤساء وممثلي وفود 14 فرقة للفنون الشعبية الأجنبية والمحلية المشاركة في الدورة الثالثة عشرة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، الذي اختتمت فعالياته اليوم الإثنين، بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وصف المحافظ ضيوف "زهرة الجنوب" والفرق المصرية بأنهم "سفراء لدى شعوبهم"، داعيًا إياهم لنقل تجربتهم عن سحر الطبيعة والمعالم الأثرية في أسوان، وما يتميز به أهلها من بشاشة وحسن استقبال، مؤكدًا أن المهرجان بات علامة بارزة على أرض عاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب الإفريقي، بوصفه "رسالة محبة وسلام" تبرز قوة الفن في مد جسور التواصل بين الشعوب.

تنسيق ثقافي وسياحي

أشاد "كمال" بالتعاون المثمر مع وزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مثمنًا جهود يوسف محمود مدير فرع ثقافة أسوان، وشعبان حسين مدير الفرق الفنية، في إنجاح الفعاليات التي تساهم بشكل مباشر في الترويج السياحي وإثراء الوعي الثقافي وإدخال البهجة على قلوب المواطنين والزائرين.

وفي المقابل، أعرب ممثلو الوفود عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال وروعة التنظيم، معتبرين المشاركة فرصة هائلة لتبادل الخبرات والموروث الثقافي والتعرف عن قرب على الحضارة المصرية، ليشهد ختام اللقاء إهداء المحافظ دروع التكريم لرؤساء الوفود والفنانين والتقاط الصور التذكارية تقديرًا لعروضهم المتميزة طوال أيام المهرجان.