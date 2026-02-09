إصابة شاب وفتاة في انقلاب "ملاكي" على طريق مطار بورسعيد (صور)

أصيب شاب وفتاة بجروح وكدمات متفرقة، اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها على طريق مطار بورسعيد، مما أدى كذلك إلى حدوث تلفيات كبيرة بالسيارة.

ودفعت هيئة الإسعاف بوحداتها فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين كيرلس راجي موريس ومريم محمد أحمد، واللذان يبلغان من العمر 18 عامًا، إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم.

وكشف الفحص الطبي المبدئي عن إصابة الطرفين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويجري حاليًا تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية لهما، بالتزامن مع تحرير محضر رسمي بالواقعة لتمكين جهات التحقيق من مباشرة إجراءاتها للوقوف على الأسباب الكاملة للحادث.