"ميكروسكوب إلكتروني" وواجهات.. جامعة الزقازيق تستعد للترم الثاني

كتب : ياسمين عزت

09:34 م 09/02/2026

الزقازيق

الشرقية - ياسمين عزت:

تفقد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، جاهزية المنشآت التعليمية والبحثية بالجامعة، اليوم، تزامنًا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وذلك خلال جولة موسعة رافقه فيها الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وعميدا كليتي العلوم والهندسة.

وشملت الجولة المرور على مركز الأحماض النووية ووحدة الميكروسكوب الإلكتروني بكلية العلوم لمتابعة أعمال التطوير، كما امتدت لتفقد كلية الهندسة للوقوف على نسب تنفيذ صيانة الواجهات والبنية التحتية ومشروعات "اللاندسكيب"، لضمان توفير بيئة تعليمية عصرية لاستقبال الطلاب.

وتابع رئيس الجامعة سير العمل في دهانات وتجهيز مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال، موجهًا بضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات لدعم الباحثين ورفع تصنيف الجامعة دوليًا، مع التشديد على استمرار المتابعة الدورية لتحقيق معايير الجودة الشاملة في كافة المرافق.

