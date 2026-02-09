تحويل طريق الصرف بأرض اللواء من بؤرة تجمع للمخلفات إلى طريق ممهد -(صور)

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة، بتكثيف الجهود للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين الصورة البصرية والتعامل الفوري مع اي تجمعات للمخلفات والرتش بنطاق الحي بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري.

ونفذ حي العجوزة، في هذا الإطار، أعمال رفع كفاءة وتحويل طريق الصرف بمنطقة أرض اللواء من بؤرة لتجمع المخلفات والرتش إلى طريق ممهد ونظيف ومضاء حيث جرى رفع المخلفات بالكامل وإلغاء نقطة تجمع القمامة وطلاء الأسوار وتمهيد الطريق ودعم الشارع بأعمال الإنارة، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة الطريق وخدمة المواطنين.

وتم تنفيذ أعمال تطوير بمنطقة الزرايب بشارع إسرائيل عياد بقطاع أرض اللواء شملت رفع التراكمات وتسوية الموقع واستغلاله في أعمال الزراعة بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل إلى جانب دعم المنطقة بأعمدة وكشافات إضاءة وتركيب كاميرات مراقبة ضمن خطة رفع كفاءة منظومة الإنارة وزيادة عوامل الأمان والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد المهندس عادل النجار، على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للأعمال المنفذة وعدم السماح بعودة أي مظاهر عشوائية أو تجمعات للمخلفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشددًا على أهمية الحفاظ على ما تم إنجازه وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.