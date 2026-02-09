إعلان

بعد 4 أيام بحث.. انتشال جثمان سيدة "زاوية النجار" من المصرف

كتب : أسامة علاء الدين

08:08 م 09/02/2026

قوات الإنقاذ النهري ارشيفية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية، منذ قليل، جثمان سيدة لقيت مصرعها غرقاً داخل مصرف "زاوية النجار" بمركز قليوب، وذلك بعد مرور 4 أيام متواصلة من عمليات البحث والتمشيط المكثفة التي شاركت فيها فرق الحماية المدنية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط الضحية في مياه المصرف أثناء قيامها بجمع القمامة، لتنتقل القوات فورًا إلى الموقع وتبدأ رحلة بحث شاقة باستخدام المعدات المتخصصة على طول المجرى المائي للوصول إلى الجثمان.

وسادت حالة من الحزن والترقب بين أهالي المنطقة طوال الأيام الماضية، مناشدين الجهات المختصة بتكثيف الجهود حتى تم العثور على الجثمان اليوم، وجرى نقله إلى المستشفى ليوضع تحت تصرف جهات التحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.

قوات الإنقاذ النهري انتشال جثمان سيدة زاوية النجار

