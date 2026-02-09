خلاف بسيط أشعل الرصاص.. إصابة شابين في مشاجرة دامية بالبلينا بسوهاج

أصيب شخصان بطلقات نارية متفرقة في الجسم، خلال مشاجرة نشبت بين أبناء عمومة بقرية التوادر التابعة لمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بإطلاق أعيرة نارية وحدوث إصابات، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة.

وأظهرت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بين أفراد من عائلة أبو الليف نتيجة خلافات الجيرة، وأسفرت عن إصابة كل من: "عصام ع" 20 عامًا بطلق ناري في الفخذ الأيسر، و"عبدالله م" 18 عامًا بطلق ناري في الرقبة.

وجرى نقل المصابين أولاً إلى مستشفى البلينا المركزي، ثم تحويلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.