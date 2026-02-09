إعلان

سليمان وهدان: نحن في حاجة لإستراتيجية وطنية لإحكام السيطرة على مواقع التواصل

كتب : نشأت حمدي

03:42 م 09/02/2026

مخاطر استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي

طالب النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، باستمرار جلسات الحوار المجتمعي حول مخاطر استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "وهدان"، خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تعقدها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي: نحن بحاجة إلى إعداد استراتيجية وطنية محكمة من خلال ضوابط تمكن السلطة التنفيذية من أحكام السيطرة على هذه المنصات، لا سيما وأن القانون رقم 180لسنة 2018 خولت للمجلس الأعلى للإعلام تنظيم الإعلام المصري.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إلى أهمية الدراما الإنسانية في مواجهة هذه الظاهرة، ومراكز الشباب والرياضة والتي يجب أن تقوم بدورها من خلال خطة لتفريغ طاقة الشباب في أمور نافعة.

وشدد النائب سليمان وهدان، على مسئولية وزارة الصحة وتحديدا في المجال النفسي؛ لتوعية الأسرة بالصحة النفسية؛ فضلا عن دور المجلس القومي للمرأة والأزهر والكنيسة.

واختتم حديثه قائلًا: نحن أمام مستقبل مصر البعيد والحفاظ على الهوية الوطنية لذلك نطالب بحوار مجتمعي متكامل لإعداد استراتيجية وطنية قومية.

سليمان وهدان حزب الجبهة الوطنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مخاطر استخدام الأطفال للانترنت

