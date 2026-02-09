برنامج "كابيتانو مصر" يختتم موسمه الرابع بالوادي الجديد (صور)

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الختامي للموسم الرابع من برنامج "كابيتانو مصر" بمدينة الخارجة، الذي يُعد من أكبر برامج اكتشاف المواهب الكروية في الشرق الأوسط.

جاءت الجولة التفقدية لمقر الاستاد الرياضي لمتابعة التصفيات النهائية، حيث توافد مئات الناشئين من مختلف مراكز المحافظة الخمسة (الخارجة، الداخلة، الفرافرة، باريس، وبلاط) للمشاركة، وارتدوا قمصان كبرى الأندية المصرية خلال الاختبارات.

وحضر الفعاليات الدكتور محمود سعد، نجم نادي الزمالك السابق ورئيس اللجنة العليا للبرنامج، إلى جانب علي نجاح رئيس مركز الخارجة، والدكتور محمد فكري يونس، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، حيث استعرضت اللجنة النتائج الأولية لتقييم اللاعبين وفق معايير فنية وبدنية دقيقة لضمان العدالة والشفافية.

أسفرت النتائج النهائية عن اختيار 25 لاعبًا من أبناء الوادي الجديد للالتحاق بالمرحلة المتقدمة للبرنامج، والتي ستقام في مقر أكاديمية "كابيتانو مصر" خلال شهر أبريل المقبل، حيث سيخضع اللاعبون لتدريب مكثف تحت إشراف نخبة من أفضل المدربين في مصر، تمهيدًا لتأهيلهم للمسار الاحترافي وفتح فرص التعاقد مع الأندية المصرية.

وأكد المحافظ خلال جولته على أهمية الاستثمار في المواهب المحلية، مشيدًا بجهود القائمين على البرنامج ولجان التقييم، ومشددًا على دراسة التعاقد مع خبراء تدريب مصريين لتقديم دورات متقدمة لمدربي المحافظة، بهدف صقل مهاراتهم ورفع كفاءة التدريب في قطاع الناشئين وضمان استدامة اكتشاف المواهب.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" مشروعًا وطنيًا اكتسب شهرة واسعة منذ انطلاقه، حيث يهدف إلى تمكين الشباب في المحافظات النائية والحدودية، وتوفير فرص عادلة لاكتشاف المواهب بعيدًا عن المحسوبية، مع التركيز على التدريب وفق المعايير العالمية في الجوانب الفنية والتغذية والمتابعة الطبية. وقد ساهم البرنامج منذ بدايته في إتاحة الفرص لعشرات اللاعبين للالتحاق بالأندية المصرية، مع تعزيز القيم التربوية وبناء شخصيات رياضية متكاملة تمثل مصر على المستويين الوطني والدولي.