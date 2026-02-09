إعلان

فتح باب التقديم لوظائف تكنولوجيا المعلومات بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

03:45 م 09/02/2026

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأتى ذلك في إطار جهودها لتوفير فرص عمل للشباب والاستعانة بالكوادر المؤهلة من الخريجين الحاصلين على دورات تدريبية وخبرات عملية، خاصة في مجالات الشبكات وأمن المعلومات ونظم التشغيل.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن الإعلان يأتي ضمن خطة المحافظة لدعم التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية الذكية داخل مجمع المصالح الحكومية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الزملوط، في بيان له، أن المسابقة تستهدف التعيين بإدارة نظم المعلومات (IT) بمقر مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، على أن تشمل مجموعة من التخصصات الفنية والإدارية التي تلبي احتياجات التطوير التقني بالمحافظة.

وقال محافظة الوادي الجديد، إن التخصصات المطلوبة هي:

•سكرتارية

•تخطيط

•نظم معلومات

•صيانة حاسبات

•صيانة طابعات وماكينات تصوير

•شبكات وصيانة الإنترنت

•صيانة ومتابعة كاميرات المراقبة

•الأمن السيبراني وتأمين المعلومات

وأضاف المحافظ، أن الشروط الأساسية للمتقدمين، تشمل:

•الحصول على مؤهل دراسي مناسب لطبيعة الوظيفة

•ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عامًا

•يفضل الحاصلون على دورات تدريبية وخبرات عملية في المجالات ذات الصلة

وأشار المحافظ، إلى أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر الرابط المرفق بالإعلان الرسمي، على أن يكون آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الإثنين الموافق 3 فبراير 2026، مؤكدا عدم قبول أي طلبات بعد انتهاء المهلة المحددة.

فرص عمل للشباب

