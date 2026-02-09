استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الإثنين وفداً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في زيارة ميدانية استهدفت تفقد ومعاينة المقر المخصص لإنشاء "معهد الوادي الجديد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في التعليم التكنولوجي وربطه باحتياجات سوق العمل.

وجرى تفقد كافة مرافق المعهد للوقوف على مدى جاهزيته ومطابقته للمواصفات الفنية والهندسية والتقنية المطلوبة لبدء العملية التعليمية.

وأكد المحافظ أن اختيار المقر جاء بناءً على دراسات دقيقة لضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة تليق بأبناء المحافظة.

وصرح الزملوط، في بيان صحفي له اليوم الإثنين، عقب الجولة، بأن المحافظة قطعت شوطاً كبيراً في تجهيز الصرح الجديد، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ 80% من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة لمقر مديرية التضامن الاجتماعي القديم، والذي جرى اختياره ليكون مقراً للمعهد.

وأوضح أن هذا القرار يأتي في ضوء استراتيجية المحافظة لحسن استغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة من المنشآت الحكومية القائمة بما يخدم الصالح العام.

وكشف المحافظ عن وجود تنسيق مستمر ومكثف بين المحافظة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على إدراج المعهد رسمياً ضمن منظومة التنسيق الإلكتروني، ليدخل الخدمة فعلياً مع بداية العام الجامعي المقبل 2026/ 2027.

وأضاف أن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية تهدف إلى تلبية احتياجات المحافظة من التخصصات الجامعية الحديثة التي تواكب التحول الرقمي، كما تسهم بشكل مباشر في تقليل نسبة الاغتراب للطلاب من أبناء الوادي الجديد الذين يضطرون للسفر بعيداً لدراسة هذه التخصصات.

من جانبها، أشارت السيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، إلى أن المعهد لن يكون مجرد إضافة كمية لعدد المؤسسات التعليمية، بل هو إضافة نوعية تهدف إلى تخريج كوادر مؤهلة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي التخصصات الأكثر طلباً في سوق العمل المحلي والدولي حالياً، وجرى التأكيد خلال الزيارة على تذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من الـ 20% المتبقية من أعمال التجهيزات قبل حلول العام الدراسي الجديد.