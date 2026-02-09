إعلان

إغلاق ميناء نويبع البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

كتب : محمد نصار

03:20 م 09/02/2026

ميناء نويبع البحري

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء نظرًا لسوء الأحوال الجوية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 20-25 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدًا.

ووفق بيان اليوم، تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

هيئة موانئ البحر الأحمر ميناء نويبع البحري محافظة جنوب سيناء سوء الأحوال الجوية

