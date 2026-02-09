مصدر لمصراوي: حركة محافظين جديدة.. والتشكيل لا يحتاج موافقة البرلمان

توقع مصدر بوزارة التنمية المحلية، إجراء حركة محافظين جديدة قريبًا وذلك عقب الانتهاء من التعديل الوزاري المرتقب خلال الساعات المقبلة.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إن حركة المحافظين الجديدة لا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب، كما هو الحال بالنسبة للتعديل الوزاري.

ومن المتوقع عرض التشكيل الوزاري الجديد على مجلس النواب غدًا الثلاثاء، وفق ما أعلنه أعضاء المجلس، من الدعوة إلى جلسة مهمة غدًا الثلاثاء لمناقشة أمر مهم.

