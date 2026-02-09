إعلان

أحمد زاهر يطالب بتطبيق لمساعدة أولياء الأمور في الرقابة على مواقع التواصل

كتب : نشأت حمدي

03:18 م 09/02/2026
أكد الفنان أحمد زاهر، ضرورة تطوير شركات الاتصالات لتطبيقات تساعد أولياء الأمور في الرقابة على استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أثناء مناقشة توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجود "أبلكيشن" يساعد أولياء الأمور في مراقبة أبنائهم، قائلة: "ولكن المشكلة في عدم معرفة الكثيرين كيفية تشغيله".

من جانبه، رد الفنان أحمد زاهر قائلًا: "أنا معرفوش"، متابعًا: "علشان كده لازم نوعي الناس بمثل هذه التطبيقات".

وطالب بضرورة أن يكون هناك إلزام عند فتح الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بالتسجيل بالرقم القومي أو جواز السفر، حتى يكون الجميع معروفًا، ولمواجهة استخدام الأسماء الوهمية مثل "وردة البستان".

