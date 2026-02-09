أطلق مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، مبادرة لطرح الخضروات والفاكهة الطازجة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، استعدادًا لشهر رمضان المعظم.

وقال سلامة محمد الحريتي، رئيس مركز باريس، إن المبادرة تهدف لمواجهة الغلاء والحد من تأثيره على الأسر، عبر زيادة المعروض من الخضروات والفاكهة وطرحها بشكل منظم داخل نطاق المركز، بما يضمن وصول السلع للمواطنين دون تكبد أعباء الانتقال للأسواق البعيدة أو التعرض لتفاوتات سعرية كبيرة بين المناطق.

وأضاف الحريتي أن المبادرة تعتمد على فكرة "السعر الواضح" لتقليل الجدل حول التسعير وتسهيل المقارنة، إذ تُعرض الأصناف مع أسعارها مباشرة أمام المواطنين، ما يضمن شفافية أكبر أثناء الشراء ويساعد في ضبط حركة البيع داخل المنافذ، خاصة مع الإقبال المتوقع في الأيام الأولى للطرح.

وجاءت قائمة الأسعار كالتالي:

خضروات: الطماطم 7.5 جنيه، البطاطس 10 جنيهات، البصل 12.5 جنيه، الخيار 12.5 جنيه، الجزر 10 جنيهات، الباذنجان 12.5 جنيه، الفلفل 15 جنيهًا.

فاكهة: الموز 25 جنيهًا، الفراولة 25 جنيهًا، البرتقال 20 جنيهًا، التفاح 30 جنيهًا، الجوافة 35 جنيهًا.

وأكد الحريتي أن المبادرة ستستمر طوال شهر رمضان لتخفيف العبء عن الأسر وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.