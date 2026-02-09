إعلان

بدعم دول الجوار.. إيران تعلن عن جولة جديدة من المفاوضات مع أمريكا

كتب : محمد جعفر

02:34 م 09/02/2026

إيران

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الاحتجاجات السلمية من قبل المواطنين في الشوارع والمدن تُعد حقًا مشروعًا، مؤكّدًا أن خروج المواطنين إلى الشارع جاء عقب أعمال تخريبية، بهدف التنديد بأعمال الشغب والتعبير عن دعمهم للدولة، ومشددًا على رفض بلاده لأعمال الشغب والتخريب.

شدد الرئيس الإيراني في تصريحات إعلامية، على التزام طهران بتعهداتها، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام مشروط بالتزام الأطراف الأخرى، ومؤكدًا ترحيب بلاده بأي مفاوضات تستند إلى القوانين الدولية، وتقوم على مبدأ التكافؤ، وتحقق مصالح جميع الأطراف.

وفيما يتعلق بالملف النووي، أوضح الرئيس الإيراني أن بلاده تسعى إلى رفع العقوبات وضمان حقوقها في تخصيب اليورانيوم ضمن إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، مشيرًا إلى أن الجولة الجديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة جرت بدعم من دول الجوار، معتبرًا أنها تمثل فرصة للتوصل إلى حل عادل للملف النووي.

إيران أمريكا مسعود بزشكيان الشغب التخريب طهران

