هبة السيسي تبدأ أولى جلسات العلاج الكيماوي

أعلنت الفنانة هبة السيسي، خضوعها لأولى جلسات العلاج الكيماوي.

ونشرت "هبة" عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بموقع فيسبوك، صورة من داخل المستشفى، وعلقت قائلة: "النهاردة أخدت أول جرعة كيماوي".

وكانت الفنانة هبة السيسي، أعلنت في وقت سابق إصابتها بمرض السرطان، وخضوعها لجراحة دقيقة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة السيسي فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذي عرض عام 2017، بطولة: طلعت زكريا، ريم البارودي، دينا، نرمين ماهر، كريم أبو زيد، ومن إخراج محمد سعيد.