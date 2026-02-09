إعلان

هبة السيسي تبدأ أولى جلسات العلاج الكيماوي

كتب : منال الجيوشي

10:05 ص 09/02/2026
    هبة السيسي
    هبة السيسي في جلسة تصوير
    الفنانة هبة السيسي اعلنت اصابتها بالسرطان
    هبة السيسي

أعلنت الفنانة هبة السيسي، خضوعها لأولى جلسات العلاج الكيماوي.

ونشرت "هبة" عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بموقع فيسبوك، صورة من داخل المستشفى، وعلقت قائلة: "النهاردة أخدت أول جرعة كيماوي".

وكانت الفنانة هبة السيسي، أعلنت في وقت سابق إصابتها بمرض السرطان، وخضوعها لجراحة دقيقة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة السيسي فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذي عرض عام 2017، بطولة: طلعت زكريا، ريم البارودي، دينا، نرمين ماهر، كريم أبو زيد، ومن إخراج محمد سعيد.

هبة السيسي اصابة هبة السيسي بالسرطان فيلم حليمو أسطورة الشواطئ

