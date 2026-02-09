إعلان

برلمانية "العدل" تلتقي المستشار هشام بدوي لتهنئته برئاسة "النواب"

كتب : مصراوي

02:36 م 09/02/2026 تعديل في 02:37 م

مجلس النواب

التقت الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، بالمستشار هشام بدوي؛ لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، مع التمنيات له وهيئة المكتب بالتوفيق في إدارة فصل تشريعي يقوم على ترسيخ التوازن المؤسسي بين الرأي والرأي الآخر، وتعزيز بيئة تشريعية قائمة على الحوار واحترام التعددية.

وشهد اللقاء جلسة تعارف متبادلة؛ تم خلالها تقديم أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، واستعراض الخطوط العامة لمنهجية حزب العدل ورؤيته الإصلاحية، القائمة على برنامج واضح وأجندة تشريعية ورقابية تستهدف دعم مسار الإصلاح المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء البرلماني.

وأكدت الهيئة البرلمانية، خلال اللقاء، التزامها بالعمل البرلماني المسؤول، والتفاعل الإيجابي داخل المجلس وخارجه؛ بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة في العملية الرقابية والتشريعية.

مجلس النواب حزب العدل هشام بدوي

