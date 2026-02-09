بأسعار مخفضة.. محافظ أسيوط يفتتح 80 منفذًا في معارض "أهلاً رمضان" (صور)

فوجئ المارة على طريق "الباجور - شبين الكوم"، أمام قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الاثنين، بانقلاب سيارة أجرة عقب اصطدامها بسيارة أخرى.

وأوضح شهود عيان أن سيارة أجرة بيضاء من ماركة "تويوتا" اصطدمت بكابينة الكهرباء الخاصة بالمحطة، ما أسفر عن إصابة عدد من الركاب.

وأضاف الشهود أنه جرى نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية وتأمين موقع الحادث.