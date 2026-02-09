إعلان

"إحداهما انقلبت".. تصادم سيارتي أجرة أمام شبكة كهرباء شنوان بالمنوفية (صور)

كتب : أحمد الباهي

10:30 ص 09/02/2026
    تجمع المارة بجوار السيارة المقلوبة
    لحظة اصطدام سيارتين
    الحادث أزاح كابينة للكهرباء

فوجئ المارة على طريق "الباجور - شبين الكوم"، أمام قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الاثنين، بانقلاب سيارة أجرة عقب اصطدامها بسيارة أخرى.

وأوضح شهود عيان أن سيارة أجرة بيضاء من ماركة "تويوتا" اصطدمت بكابينة الكهرباء الخاصة بالمحطة، ما أسفر عن إصابة عدد من الركاب.

وأضاف الشهود أنه جرى نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية وتأمين موقع الحادث.

