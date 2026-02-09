إعلان

محافظ المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يغطي 6.3 شهر من احتياجات الاستيراد

كتب : منال المصري

12:18 م 09/02/2026

حسن عبدالله محافظ البنك المركزي

قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري إن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بلغ مستوى تاريخيًا قدره 52.6 مليار دولار في يناير 2026.

وأوضح خلال كلمته مشاركته في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة بالسعودية وفق بيان المركزي اليوم، أن الاحتياطي النقدي لمصر يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل.

وشدد المحافظ على حرص البنك المركزي على أن يتزامن نمو الاحتياطيات الدولية مع تحسين جودتها، بما يشمل تعزيز هيكل الأصول والالتزامات، وتمديد آجال استحقاق الالتزامات الخارجية.

وأكد أن مهمة محافظ البنك المركزي لا تتمحور حول ترجيح كفة العملة صعودًا أو هبوطًا، بل تقتضي توفير منظومة قوية وراسخة تتيح لسعر الصرف الاستجابة لقوى العرض والطلب.

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية نجحت في خفض معدلات التضخم من نحو 40% إلى قرابة 12%، وهو ما عزز الثقة بالاقتصاد المصري.

حسن عبدالله البنك المركزي المصري احتياطي النقد الأجنبي

