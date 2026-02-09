نقل جثمان جد محمد صلاح للمسجد لأداء صلاة الجنازة في الغربية

نقلت أسرة محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، اليوم الإثنين، جثمان جده أحمد عبد العزيز البمبي إلى مسجد سيدي موسى بقرية نجريج في مركز بسيون بمحافظة الغربية، مسقط رأس اللاعب، لأداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر.

وشارك والد محمد صلاح، غالي، وشقيقه ناصر، في نقل الجثمان من المنزل إلى المسجد، وسط حضور كثيف من أهالي القرية الذين تجمعوا منذ الصباح لتقديم واجب العزاء ومواساة الأسرة في مصابها.

ومن المقرر أن تُشيع جنازة أحمد البمبي عقب صلاة الظهر بمسجد سيدي موسى، فيما ستستقبل الأسرة واجب العزاء في السرادق الذي سيتم إقامته مساء اليوم بالقرية.