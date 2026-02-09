ضبط 1486 قضية بالنقل والمواصلات و3851 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة
كتب : علاء عمران
12:09 م 09/02/2026 تعديل في 12:19 م
الأمن الاقتصادي - أرشيفية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن ضبط 1486 قضية متنوعة بالمحطات والقطارات، لمواجهة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وضبط 3851 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد.
كما أثمرت الجهود عن ضبط 487 قضية متنوعة في مجالات الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، والتحري عن مدين لمصلحة الضرائب، وضبط 128 قضية متنوعة، تشمل مخالفات المباني والمحلات بدون ترخيص، وتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.
وأكدت الوزارة استمرار الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لضمان الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.