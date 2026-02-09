إعلان

ضبط 1486 قضية بالنقل والمواصلات و3851 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:09 م 09/02/2026 تعديل في 12:19 م

الأمن الاقتصادي - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن ضبط 1486 قضية متنوعة بالمحطات والقطارات، لمواجهة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وضبط 3851 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد.
كما أثمرت الجهود عن ضبط 487 قضية متنوعة في مجالات الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، والتحري عن مدين لمصلحة الضرائب، وضبط 128 قضية متنوعة، تشمل مخالفات المباني والمحلات بدون ترخيص، وتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.
وأكدت الوزارة استمرار الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لضمان الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية سرقة كهرباء حملات امنية السكك الحديدية مترو الأنفاق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحرك من "العمل" بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
أخبار مصر

تحرك من "العمل" بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
انتحار شاب إيراني عقب نشر فيديو وتوجيه رسالة إلى ترامب
شئون عربية و دولية

انتحار شاب إيراني عقب نشر فيديو وتوجيه رسالة إلى ترامب
أغرب طلب توصيل.. سيدة تطلب من عامل دليفري دخول المقابر ورد فعله يثير الجدل
علاقات

أغرب طلب توصيل.. سيدة تطلب من عامل دليفري دخول المقابر ورد فعله يثير الجدل
شيري أريزو 5 ونيسان صني.. مقارنة بين أرخص سيارتين تجميع محلي 2026
أخبار السيارات

شيري أريزو 5 ونيسان صني.. مقارنة بين أرخص سيارتين تجميع محلي 2026
10 آلاف وجبة إفطار وسحور يوميًّا.. الجامع الأزهر يعلن خطة شهر رمضان 2026
أخبار المحافظات

10 آلاف وجبة إفطار وسحور يوميًّا.. الجامع الأزهر يعلن خطة شهر رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة