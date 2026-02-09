إعلان

502 كيلو حشيش و317 قطعة سلاح.. الداخلية تضرب الخارجين على القانون

كتب : علاء عمران

12:05 م 09/02/2026 تعديل في 12:18 م

حملة امنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة على مستوى جميع مديريات الأمن، في إطار مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 398 قضية جلب مواد مخدرة بإجمالي 468 متهمًا، وضبط 317 قطعة سلاح ناري بحوزة 181 متهمًا، وتنفيذ 85187 حكمًا متنوعًا، وتحرير 25917 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 260 دراجة نارية مخالفة، وفحص 59 سائقًا على الطرق السريعة، وتبين إيجابية 9 حالات لتعاطي المخدرات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتستمر الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لضمان الانضباط وحماية المجتمع.

اقرأ أيضا:

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الحملات الأمنية الأسلحة النارية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول قرار من مدرب الزمالك بعد الخسارة والعودة من زامبيا
رياضة محلية

أول قرار من مدرب الزمالك بعد الخسارة والعودة من زامبيا
مدى لزوم الفدية بسبب تأخير قضاء رمضان لعذر حتى دخل رمضان آخر
أخبار

مدى لزوم الفدية بسبب تأخير قضاء رمضان لعذر حتى دخل رمضان آخر
عجز ومرض وغربة.. مواطن مصري يستغيث من السعودية: "نفسي أرجع بلدي"
أخبار المحافظات

عجز ومرض وغربة.. مواطن مصري يستغيث من السعودية: "نفسي أرجع بلدي"
هبة السيسي تبدأ أولى جلسات العلاج الكيماوي
زووم

هبة السيسي تبدأ أولى جلسات العلاج الكيماوي
تركيا توقف صادرات الدواجن بعد ارتفاع الأسعار قبيل رمضان
شئون عربية و دولية

تركيا توقف صادرات الدواجن بعد ارتفاع الأسعار قبيل رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة