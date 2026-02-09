502 كيلو حشيش و317 قطعة سلاح.. الداخلية تضرب الخارجين على القانون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة على مستوى جميع مديريات الأمن، في إطار مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 398 قضية جلب مواد مخدرة بإجمالي 468 متهمًا، وضبط 317 قطعة سلاح ناري بحوزة 181 متهمًا، وتنفيذ 85187 حكمًا متنوعًا، وتحرير 25917 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 260 دراجة نارية مخالفة، وفحص 59 سائقًا على الطرق السريعة، وتبين إيجابية 9 حالات لتعاطي المخدرات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتستمر الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لضمان الانضباط وحماية المجتمع.

اقرأ أيضا:

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟