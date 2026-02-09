إعلان

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:20 م 09/02/2026 تعديل في 12:20 م

سعر اليورو

ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.34 جنيه للشراء، بزيادة 15 قرشًا، و55.71 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.

بنك مصر: 55.34 جنيه للشراء، بزيادة 15 قرشًا، و55.71 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.34 جنيه للشراء، بزيادة 15 قرشًا، و55.71 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.3 جنيه للشراء، بزيادة 11 قرشًا، و55.67 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

البنك التجاري الدولي: 55.31 جنيه للشراء، بزيادة 13 قرشًا، و55.68 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

