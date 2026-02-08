عرض سعودي لنجم الأهلي وتأجيل الحسم بعد كأس العالم.. ما القصة؟

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن تلقي مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضاً رسمياً من أحد الأندية السعودية تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن عطية يدرس فكرة الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي، خاصة بعد مشاركته المتوقعة مع المنتخب في بطولة كأس العالم، معتبراً أن هذا التوقيت سيكون مناسباً لخوض تجربة احترافية جديدة توفر له تحديات فنية وشخصية مختلفة.

وأضاف أن اللاعب لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن، احتراماً لعقده مع الأهلي وتركيزه الكامل مع الفريق خلال المرحلة الحالية والتي تشهد ارتباطات محلية وقارية مهمة ضمن سعي الجهاز الفني لتحقيق أهداف الموسم.

وأشار الغندور إلى أن إدارة الأهلي لم تتلق حتى الآن أي عرض رسمي على مستوى النادي، وأن ما وصل كان تواصل مبدئي مع اللاعب ووكيله، على أن يتم فتح الملف رسمياً بعد نهاية الموسم وفقاً لرؤية النادي واحتياجات الفريق الفنية.