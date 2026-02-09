السعودية تبحث تطوير الصناعات الدفاعية مع دول صديقة



وكالات



قال وزير الدفاع السعودي إنه بحث مع نظرائه وكبار المسؤولين في دول صديقة وشقيقة مستقبل صناعة الدفاع والأمن، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية والأمنية، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح أن اللقاءات تناولت سبل تطوير الصناعات الدفاعية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي ورفع كفاءة منظومات الدفاع.