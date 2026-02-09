إعلان

السعودية تبحث تطوير الصناعات الدفاعية مع دول صديقة

كتب : مصراوي

01:39 ص 09/02/2026

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات


قال وزير الدفاع السعودي إنه بحث مع نظرائه وكبار المسؤولين في دول صديقة وشقيقة مستقبل صناعة الدفاع والأمن، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية والأمنية، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح أن اللقاءات تناولت سبل تطوير الصناعات الدفاعية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي ورفع كفاءة منظومات الدفاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الدفاع السعودي تطوير الصناعات الدفاعية مستقبل صناعة الدفاع والأمن،

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سوريا.. تضرر 931 عائلة بريف إدلب جراء الفيضانات والعواصف
شئون عربية و دولية

سوريا.. تضرر 931 عائلة بريف إدلب جراء الفيضانات والعواصف
حدث بالفن | إيقاف مطربة وتعرض والد فنان لوعكة وفنانة ترتبط برجل متزوج
زووم

حدث بالفن | إيقاف مطربة وتعرض والد فنان لوعكة وفنانة ترتبط برجل متزوج
"بصي اللبس اللي لابساه".. فيديو لفتاة تزعم تعرضها للتحرش داخل أتوبيس نقل
حوادث وقضايا

"بصي اللبس اللي لابساه".. فيديو لفتاة تزعم تعرضها للتحرش داخل أتوبيس نقل
مجدي الجلاد يكشف التفاصيل الكاملة للتعديل الوزاري المرتقب على حكومة "مدبولي"
أخبار مصر

مجدي الجلاد يكشف التفاصيل الكاملة للتعديل الوزاري المرتقب على حكومة "مدبولي"
"عقدة الطفولة".. الإعدام لعامل ذبح والدة صديقه بالأقصر
أخبار المحافظات

"عقدة الطفولة".. الإعدام لعامل ذبح والدة صديقه بالأقصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضياء داوود: لا توجد حياة سياسية في مصر.. والأحزاب "مصنوعة" -(فيديو)