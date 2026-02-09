رانيا يعقوب: البورصة حققت صعودًا متتاليًا خلال 2025 وصل إلى 60%

أكدت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن السوق المصري شهد صعودًا متتاليًا خلال عام 2025، محققًا نموًا تراوح بين 40% إلى 60%، مشيرةً إلى أن هذا الأداء القوي يعكس ثقة المستثمرين وقدرة السوق على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، أن المؤشرات العالمية أيضًا تشهد تحسنًا ملحوظًا، قائلة: "مؤشر الأسهم الأمريكية تجاوز 50 ألف نقطة، مما يعكس مناخًا استثماريًا إيجابيًا على المستوى الدولي".

وتابعت يعقوب موضحةً أن العوائد المرتفعة التي حققتها الأسهم المصرية جاءت نتيجة لمعدلات نمو اقتصادية إيجابية، وأضافت: "الأداء الجيد للبورصة هو انعكاس لتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية".

وشددت على أن السوق المصري لا يزال يحمل فرصًا كبيرة، مضيفة: "الأصول المصرية ما زالت مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية"، مؤكدةً أن هذا يجعلها جاذبة للمستثمرين الباحثين عن فرص نمو في سوق ناشئ.

وأكدت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية على أن السوق المصري يعد سوقًا واعدًا، قادرة على المنافسة الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد وتحسن بيئة الأعمال، مما يزيد من فرص استمرار زخم الصعود وجذب استثمارات جديدة.