هشام الحلبي: "الاستعداد للحرب" هو الضامن الوحيد للسلام في منطقة مشتعلة

أكد اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن منطق "الاستعداد للحرب" هو الضامن الوحيد للسلام والعيش في منطقة متوترة مثل الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التهديدات الأمنية تنعكس مباشرة على جيب المواطن من خلال ارتفاع الأسعار.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر": "المنطقة غير مستقرة وبها مسارح عمليات متعددة من غزة إلى أوكرانيا، وإذا أردت أن تعيش في سلام يجب أن تكون مستعدًا للحرب".

وتابع: "المشكلة في باب المندب والبحر الأحمر ترفع تكلفة التأمين البحري، والتقديرات الأمريكية تقول إنه زاد بنسبة 900%، وهذه النسبة يتحملها المستهلك الأخير في النهاية".

وأشار إلى أن الخيار أمام السفن إما تحمل هذه التكلفة الباهظة أو التحوّط حول رأس الرجاء الصالح، مما يزيد التكلفة والوقت، وهي أعباء تصل في النهاية إلى المستهلك.

وفيما يخص أدوات مصر لمواجهة هذه التهديدات، خاصة في ملفات الصومال وليبيا والسودان، كشف الحلبي عن فلسفة مصرية مميزة تختلف عن النمط الأمريكي أو الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنها تعتمد على المسارين السياسي والعسكري التدريبي.

وقال: "أنا ما بتدخلش عسكريًا وأروح أضرب مليشيات داخل دولة لصالح طرف ضد طرف.. أنا بتدخل عشان أقوي مؤسسة وطنية، وهي الجيش الصومالي في هذه الحالة، عن طريق إرسال قوات للتدريب والتسليح التدريبي".

وأضاف موضحًا النموذج المصري: "هذا هو الشكل الوحيد للتدخل الذي تتبناه مصر، وهو شكل تدريبي يقوي مؤسسات الدولة الشقيقة لتتمكن من تأمين أراضيها بنفسها".

وأكد الحلبي على أن هذا النهج يتم اتباعه في ليبيا أيضًا عبر محاولات توحيد الجيش والتواصل مع جميع الأطراف، على عكس دول أخرى تتدخل لصالح طرف ما فتتفاقم الأزمة، باستثناء حالة واحدة واضحة تستدعي التدخل المباشر وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تحقّق للدولة حق الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لتهديد عسكري واضح.