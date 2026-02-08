إعلان

نهاية "أبو دراع" برصاص الغدر.. كواليس 5 دقائق دامية داخل صيدلية في قليوب

كتب : أسامة علاء الدين

01:48 م 08/02/2026

اطلاق نار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من كشف ملابسات واقعة مقتل شاب بطلقات نارية داخل صيدلية بمنطقة منطى بمدينة قليوب، وضبط المتهمين المتورطين في الحادث.

وكانت منطقة منطى قد شهدت واقعة قتل مأساوية، بعدما أقدم عاطلان على إطلاق أعيرة نارية تجاه شاب داخل إحدى الصيدليات، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم إخطار الأجهزة الأمنية وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، نقلاً عن اللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي إلى المقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بسقوط شاب جثة هامدة إثر إصابته بطلقات نارية داخل صيدلية.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مقتل شاب يُدعى مصطفى، وشهرته «أبو دراع»، وتبين أن له معلومات جنائية سابقة.

وكشفت التحريات أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين المجني عليه والمتهمين «حسن ج» و«سعد و ن»، بسبب خلافات مالية سابقة، تطورت إلى مشاجرة، تبادل خلالها الطرفان الاعتداء باستخدام أسلحة نارية، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بطلق ناري اخترق جسده، ليسقط جثة هامدة في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن، معاونا مباحث المركز، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة في الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

مديرية أمن القليوبية مقتل شاب طلقات نارية

