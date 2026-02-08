شهد معبد الأقصر حدثًا لافتًا جذب أنظار الزائرين، بعدما احتفل سائح صيني بحفل زفافه على عروسه داخل أحد أبرز المعالم الأثرية في المدينة، خلال رحلتهما السياحية إلى محافظة الأقصر.



وأقيمت مراسم الزفاف في أجواء احتفالية بسيطة داخل المعبد، وسط حالة من البهجة بين السياح والزائرين الذين حرصوا على مشاركة العروسين لحظات الفرح والتقاط الصور التذكارية لهما.

وظهر العريس مرتديًا بدلة الزفاف، بينما ارتدت العروس فستان الفرح الأبيض، أثناء جولتهما داخل أروقة المعبد التاريخي، في مشهد جمع بين عبق الحضارة المصرية القديمة وبهجة الاحتفال بالحب.