إعلان

فستان أبيض في حضرة الفراعنة.. عروسان صينيان يحتفلان بزفافهما في معبد الأقصر

كتب : محمد محروس

02:25 م 08/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    عروسان صينيان يحتفلان بزفافهما في معبد الأقصر (3)
  • عرض 3 صورة
    عروسان صينيان يحتفلان بزفافهما في معبد الأقصر (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد معبد الأقصر حدثًا لافتًا جذب أنظار الزائرين، بعدما احتفل سائح صيني بحفل زفافه على عروسه داخل أحد أبرز المعالم الأثرية في المدينة، خلال رحلتهما السياحية إلى محافظة الأقصر.


وأقيمت مراسم الزفاف في أجواء احتفالية بسيطة داخل المعبد، وسط حالة من البهجة بين السياح والزائرين الذين حرصوا على مشاركة العروسين لحظات الفرح والتقاط الصور التذكارية لهما.

وظهر العريس مرتديًا بدلة الزفاف، بينما ارتدت العروس فستان الفرح الأبيض، أثناء جولتهما داخل أروقة المعبد التاريخي، في مشهد جمع بين عبق الحضارة المصرية القديمة وبهجة الاحتفال بالحب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عروسان صينيان حفل زفاف معبد الأقصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إسدال الستار على قضية "الدارك ويب".. الإعدام لقاتل طفل شبرا والمشدد لشريكه
أخبار المحافظات

إسدال الستار على قضية "الدارك ويب".. الإعدام لقاتل طفل شبرا والمشدد لشريكه
مجلس النواب ينظر في التعديل الوزاري الثلاثاء- كواليس الساعات الأخيرة
مصراوى TV

مجلس النواب ينظر في التعديل الوزاري الثلاثاء- كواليس الساعات الأخيرة
"اشتباه بوجود قنبلة".. مقاتلات إسرائيلية تعترض طائرة ركاب متجهة إلى لندن
شئون عربية و دولية

"اشتباه بوجود قنبلة".. مقاتلات إسرائيلية تعترض طائرة ركاب متجهة إلى لندن
إسرائيل تحذّر ترامب: سنضرب إيران منفردين إذا تجاوزت الخط الأحمر
شئون عربية و دولية

إسرائيل تحذّر ترامب: سنضرب إيران منفردين إذا تجاوزت الخط الأحمر
لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان
نصائح طبية

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟