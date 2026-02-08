تحت أطنان الرمال.. مصرع سيدة في حادث مروع بين تريلا وملاكي بالفيوم

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الأحد، في حادث مروع بطريق منشأة عبد الله بدائرة محافظة الفيوم، إثر انقلاب سيارة تريلا محملة بالرمال على سيارة ملاكي كانت تقودها.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بوقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة السيدة على الفور.

وانتقل إلى موقع الحادث اللواء محمود حمدي، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، للإشراف على نقل جثة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن السيدة كانت تقود سيارتها بمحيط قرية منشأة عبد الله، وعند محاولة سائق التريلا المناورة، انقلبت التريلا على السيارة الخاصة، مما أدى إلى وفاة السيدة.

جرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت نيابة مركز الفيوم لتولي التحقيق في أسباب الحادث.