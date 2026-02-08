إعلان

تحت أطنان الرمال.. مصرع سيدة في حادث مروع بين تريلا وملاكي بالفيوم

كتب : حسين فتحي

02:46 م 08/02/2026

جثة-أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الأحد، في حادث مروع بطريق منشأة عبد الله بدائرة محافظة الفيوم، إثر انقلاب سيارة تريلا محملة بالرمال على سيارة ملاكي كانت تقودها.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بوقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة السيدة على الفور.

وانتقل إلى موقع الحادث اللواء محمود حمدي، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، للإشراف على نقل جثة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن السيدة كانت تقود سيارتها بمحيط قرية منشأة عبد الله، وعند محاولة سائق التريلا المناورة، انقلبت التريلا على السيارة الخاصة، مما أدى إلى وفاة السيدة.

جرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت نيابة مركز الفيوم لتولي التحقيق في أسباب الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفيوم مصرع سيدة تريلا ملاكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس الدستورية العليا: القضاة لا يُعزلون إلا بإجراءات تأديبية واضحة
حوادث وقضايا

رئيس الدستورية العليا: القضاة لا يُعزلون إلا بإجراءات تأديبية واضحة
"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
زووم

"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 0 زيسكو الزامبي في الكونفدرالية
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 0 زيسكو الزامبي في الكونفدرالية
فيديو مرعب | وفاة شرطي وإصابة 13 في انهيار لعبة ملاهي بالهند
حوادث وقضايا

فيديو مرعب | وفاة شرطي وإصابة 13 في انهيار لعبة ملاهي بالهند
ألقت رضيعها خوفًا من افتضاح أمرها.. تجديد حبس فتاة وعامل ببولاق الدكرور
حوادث وقضايا

ألقت رضيعها خوفًا من افتضاح أمرها.. تجديد حبس فتاة وعامل ببولاق الدكرور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟