إنشاء مسجد "عيسى بن مريم" في جنوب سيناء بتكلفة 25 مليون جنيه

كتب : رضا السيد

02:47 م 08/02/2026

أرشيفية لاحد مساجد جنوب سيناء

أعلن علي حمادة، رئيس مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن التوسع في إنشاء المساجد بالأحياء السكنية الجديدة ضمن خطة تطوير الخدمات للمواطنين، خاصة في المناطق التي تشهد تزايدًا في الكثافة السكانية.

وأوضح رئيس المدينة أنه جارٍ إنشاء مسجد "عيسى بن مريم" بحي النصر، بالقرب من المدرسة المصرية اليابانية، على مساحة 2000 متر، ويضم ساحة، بهو، مصلى للسيدات، وسكن للإمام، بتكلفة إجمالية تبلغ 25 مليون جنيه، بالتعاون بين إحدى الجمعيات الأهلية ووزارة الأوقاف.

وأشار حمادة إلى أن المسجد يُبنى على الطراز الإسلامي القديم، ليكون تحفة معمارية تضاهي مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ.

كما كشف عن إنشاء مسجد آخر باسم "الشروق" بحي الشروق على مساحة 700 متر، بواسطة الجهود الذاتية، مؤكدًا أن اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، يواصل دعم مشاريع التنمية وبناء المنشآت الخدمية، خاصة دور العبادة لخدمة سكان الأحياء والقرى والتجمعات البدوية.

ولفت إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوحدة المحلية ومديرية الأوقاف لمتابعة أعمال الإنشاء، تمهيدًا لافتتاح المساجد الجديدة قريبًا.

إنشاء مسجد عيسى بن مريم جنوب سيناء مدينة الطور

