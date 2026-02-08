ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس الآن، حيث تشير آخر صور عبر الأقمار الصناعية إلى وجود السحب العالية والمتوسطة على مناطق متفرقة من أغلب أنحاء البلاد، تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن ذلك يصاحبه نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وبالنسبة للقاهرة الكبرى، تبلغ سرعة الرياح 21 عقدة، ومستوى الرؤية الأفقية 4000 متر، بينما في الإسكندرية تبلغ سرعة الرياح 14 عقدة، ومستوى الرؤية الأفقية 4000 متر،.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، بارتداء الكمامة خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

