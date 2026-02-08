أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم، زيارة مفاجئة إلى عيادة التأمين الصحي بجديلة بمدينة المنصورة، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على العيادة، في إطار زياراته المفاجئة للمنشآت الصحية حرصا على سلامة المواطنين.

وخلال الزيارة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة شكواهم ميدانيًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء الدائم بمستوى الخدمات الصحية في جميع أنحاء المحافظة.

ووجّه المحافظ، الدكتور محمد رياض رئيس فرع التأمين الصحي بشمال شرق الدلتا، بضرورة استمرار تكثيف المتابعة اليومية والمرور على العيادات والمستشفيات التابعة، للتأكد من انتظام العمل وجودة الأداء، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات تواجه المنظومة الصحية، مثمنا جهود الدكتورة ريهام زوال مدير عيادة التأمين الصحي بجديلة.

وشدد محافظ الدقهلية على الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة برفع كافة الإشغالات واستمرار تكثيف أعمال النظافة بمحيط العيادة، حفاظا على المظهر الحضاري للعيادة والمنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.