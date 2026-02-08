تعليم جنوب سيناء: تسليم الكتب الدراسية للطلاب دون التقيد بالمصروفات

أجرت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التعليم بجنوب سيناء، جولة تفقدية داخل المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية في اليوم الأول لانطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وشملت الجولة زيارة مدرسة الزهور الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، حيث تفقدت عددًا من الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال، للتأكد من انتظام الدراسة وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.

وأكدت مدير المديرية أن الدراسة انتظمت اليوم في جميع مدارس المحافظة، مشيرة إلى أن الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني جرى تسليمها للطلاب دون التقيد بالمصروفات الدراسية.

وأوضحت وفاء رضا أنه لا توجد كثافة في الفصول الدراسية، مضيفة أن المديرية أنهت إجراءات سد العجز في المعلمين بنظام التعاقد. كما حرصت على متابعة تنفيذ اليوم الدراسي ومقررات المنهج وفق الخريطة الزمنية الواردة من الوزارة، مؤكدة على ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية لما لها من دور كبير في تنمية شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم، إضافة إلى وضع خطط علاجية للطلاب الضعاف لضمان تقدمهم الدراسي.

وكانت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء قد أعلنت اكتمال كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني داخل 385 مدرسة بالمحافظة، لاستقبال نحو 47 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية.