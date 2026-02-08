سحلتها في الشارع والأم سامحتها.. 15 عامًا من رعاية "فوزية" لوالدتها تنتهي

انطلقت الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في المعاهد الأزهرية بمحافظة القليوبية، حيث تابع الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وذلك خلال جولة تفقدية أجراها بـ معهد بنها النموذجي.

واطمأن رئيس الإدارة المركزية، خلال جولته، على سير الدراسة داخل المعهد، مؤكدًا أهمية الانتظام الكامل للحضور منذ بداية الفصل الدراسي، والالتزام بالخطة الدراسية المقررة، مع التشديد على استلام الطلاب للكتب الدراسية كاملة بما يضمن انطلاقة جادة ومنضبطة للفصل الدراسي الثاني.

كما اطّلع على انتظام الجداول الدراسية ومستوى الانضباط داخل الفصول، موجّهًا بضرورة توفير المناخ التعليمي المناسب للطلاب، ومتابعة أي معوقات قد تواجه سير العملية التعليمية والعمل على تذليلها فورًا لضمان استقرار الدراسة.

ورافق رئيس الإدارة المركزية خلال الجولة كل من شيخ المعهد الأستاذ أحمد الصعيدي، والأستاذة أسماء طبل مدير العلاقات العامة والإعلام بمنطقة القليوبية الأزهرية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والدعم الإعلامي لجهود المنطقة في النهوض بالعملية التعليمية.

وتأتي هذه المتابعة تنفيذًا لتوجيهات قيادات الأزهر الشريف بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، والحرص على انتظام الدراسة، وتحقيق أعلى معدلات الانضباط داخل المعاهد الأزهرية.