انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 8-2-2026، بينما ارتفع ف يبنك الإسكندرية، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع.

بنك مصر: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع.

بنك البركة: 46.9 جنيه للشراء 47 جنيهًا للبيع.

بنك قناة السويس: 46.9 جنيه للشراء، و47 جنيهًا للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيهًا للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.9 جنيه للشراء، و47 جنيهًا للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.93 جنيه للشراء، 47.03 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.