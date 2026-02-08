بعد ارتفاع غير مبرر.. تجار: أسعار الدواجن تنخفض 12 جنيها خلال يومين

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت ارتفاعا كبيرا بالأسواق يوم الجمعة الماضية بشكل غير مبرر، قبل أن تعود للانخفاض اليوم وأمس.

وأضاف السيد، لمصراوي، أن سعر كيلو الدواجن سجل يوم الجمعة الماضية نحو 97 جنيها للكيلو، مقابل 87 جنيها للكيلو قبل الزيادة، وهو ما وصفه بأنها كانت زيادة غير مبررة.

وأوضح السيد، أن أسعار الدواجن عادت للانخفاض بنحو 6 جنيهات بالأمس لتسجل في المزرعة نحو 91 جنيها.

وواصلت أسعار الدواجن انخفاضها اليوم الأحد، لتسجل نحو 85 جنيها، بانخفاض 6 جنيهات أخرى ليكون إجمالي الهبوط نحو 12 جنيها خلال يومين.

وأشار السيد، إلى أن أقصى سعر للدواجن اليوم في الأسواق، هو 95 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن السعر قد يزيد من منطقة لأخرى.

ويرى السيد، أن ارتفاع الأسعار لم يكن له أي مبرر سوى ارتفاع الطلب على الدواجن مع اقتراب شهر رمضان، وبعد هذا الارتفاع الكبير شهدت الأسواق هدوءا في الطلب نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما عاد بالأسعار للانخفاض.

وطالب السيد، بإنشاء منظومة تسعير عادلة للدواجن، يتم تحديد فيها الأسعار بشكل متوازن يحقق هامش ربح للتاجر دون المساس بحقوق المواطنين في أسعار معتدلة.

واتفق معه سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، في حديثه لمصراوي، قائلا: إن أسعار الدواجن تشهد ارتفاعات غير مبررة بالأسواق، حيث أن حلقات البيع الوسيطة هي من تتحكم في الأسعار التي تصل للمواطنين.

وأشار السيد، إلى ضرورة تشغيل وتفعيل بورصة الدواجن التابعة للوزارة لضمان الشفافية وتحديد السعر حسب العرض والطلب الحقيقي.

ويرى السيد، أنه يجب البدء في التحول التدريجي من بيع الدواجن الحية إلى الدواجن المبردة والمجمدة، وهو ما سيساهم في وضع أسعار موحدة.

