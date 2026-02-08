إعلان

الداخلية: ضبط أكثر من 5 آلاف قضية في حملات للأمن الاقتصادي

كتب : علاء عمران

03:57 م 08/02/2026

حملة امنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجيتها لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة مختلف صور الخروج على القانون.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، خلال 24 ساعة، عن تحقيق نتائج إيجابية في مجالات اختصاصها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ففي مجال شرطة النقل والمواصلات، نفذت الإدارة حملات موسعة داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، أسفرت عن ضبط 1356 قضية متنوعة، تتعلق بالمخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على انتظام المرفق.

وفي مجال شرطة الكهرباء، تم ضبط 3792 قضية سرقة تيار كهربائي، إلى جانب مخالفات لشروط التعاقد.

كما تمكنت مباحث الضرائب والرسوم من ضبط 479 قضية في عدد من المجالات، شملت الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، والتحري عن مديونيات لصالح مصلحة الضرائب.

وفي إطار جهود شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، تم ضبط 166 قضية متنوعة، شملت مخالفات مبانٍ ومحال دون ترخيص، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط ومواجهة الجريمة بكافة صورها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الحملات الأمنية حملات الأمن الاقتصادي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 1 زيسكو الزامبي في الكونفدرالية
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 1 زيسكو الزامبي في الكونفدرالية
من بينهم لميس الحديدي.. زينة تحتفل بعيد ميلادها وسط عدد من الأصدقاء (صور)
زووم

من بينهم لميس الحديدي.. زينة تحتفل بعيد ميلادها وسط عدد من الأصدقاء (صور)
المقايضة الكبرى.. خبير يطرح سيناريوهات لمعالجة أزمة الديون
اقتصاد

المقايضة الكبرى.. خبير يطرح سيناريوهات لمعالجة أزمة الديون
بسبب رامز جلال؟.. تعليق مثير للجدل من الغندور على سفر إمام عاشور للسعودية
رياضة محلية

بسبب رامز جلال؟.. تعليق مثير للجدل من الغندور على سفر إمام عاشور للسعودية
لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان
نصائح طبية

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟