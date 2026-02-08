الداخلية: ضبط أكثر من 5 آلاف قضية في حملات للأمن الاقتصادي

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجيتها لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة مختلف صور الخروج على القانون.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، خلال 24 ساعة، عن تحقيق نتائج إيجابية في مجالات اختصاصها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ففي مجال شرطة النقل والمواصلات، نفذت الإدارة حملات موسعة داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، أسفرت عن ضبط 1356 قضية متنوعة، تتعلق بالمخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على انتظام المرفق.

وفي مجال شرطة الكهرباء، تم ضبط 3792 قضية سرقة تيار كهربائي، إلى جانب مخالفات لشروط التعاقد.

كما تمكنت مباحث الضرائب والرسوم من ضبط 479 قضية في عدد من المجالات، شملت الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، والتحري عن مديونيات لصالح مصلحة الضرائب.

وفي إطار جهود شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، تم ضبط 166 قضية متنوعة، شملت مخالفات مبانٍ ومحال دون ترخيص، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط ومواجهة الجريمة بكافة صورها.