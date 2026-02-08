إعلان

ارتفاع أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:57 ص 08/02/2026 تعديل في 03:58 م

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 8-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.46 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.53 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.75 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.14 جنيه للشراء، و124.69 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 11.9 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردني: 65.67 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و66.39 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار الكويتي: 151.24 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و155.13 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية الريال السعودي الدرهم الإماراتي الدينار البحريني الريال القطري الدينار الأردني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من بينهم لميس الحديدي.. زينة تحتفل بعيد ميلادها وسط عدد من الأصدقاء (صور)
زووم

من بينهم لميس الحديدي.. زينة تحتفل بعيد ميلادها وسط عدد من الأصدقاء (صور)
لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 1 زيسكو الزامبي في الكونفدرالية
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 1 زيسكو الزامبي في الكونفدرالية
نانسي عجرم تنشر بيانا تحذيريا وتهدد بمقاضاة مروجي الشائعات
زووم

نانسي عجرم تنشر بيانا تحذيريا وتهدد بمقاضاة مروجي الشائعات
بسبب رامز جلال؟.. تعليق مثير للجدل من الغندور على سفر إمام عاشور للسعودية
رياضة محلية

بسبب رامز جلال؟.. تعليق مثير للجدل من الغندور على سفر إمام عاشور للسعودية
لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان
نصائح طبية

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟