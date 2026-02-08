إعلان

الصحة العالمية تكشف موقف الإنفلونزا في مصر.. هل تجاوزنا "الذروة"؟

كتب : أحمد جمعة

03:15 م 08/02/2026

منظمة الصحة العالمية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت مديرة البرنامج الإقليمي للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أنيت هينزلمان، عن موقف انتشار فيروس الإنفلونزا في مصر، بعد أسابيع من الانتشار السريع للإصابات.

وقالت "هينزلمان" ردًا على سؤال مصراوي، إن "معدلات انتشار فيروس الإنفلونزا في مصر تشهد تراجعاً بعد أسابيع من الانتشار السريع، في حين لا تزال سلالة الإنفلونزا A-H3N2 الأكثر انتشارًا في عدة دول بمنطقة شرق المتوسط".

وأضافت مديرة البرنامج الإقليمي للطوارئ بالصحة العالمية أنه "عند مقارنة معدل انتشار الإنفلونزا هذا العام مع العام الماضي، نجد أن المستوى العام متقارب، مع وجود فروق بين بعض الدول؛ فمثلاً سجل لبنان والمغرب زيادة في حالات الكشف عن المرض مقارنة بالعام الماضي".

وأكدت "هينزلمان" أن "التراجع في نشاط الإنفلونزا، وخصوصاً في مصر، قد يعني أن ذروة انتشار الفيروس قد تكون قد انقضت بالفعل"، لكنها شددت على أهمية استمرار تلقي المجموعات الأكثر عرضة للخطر للقاح الإنفلونزا، مثل كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، لضمان الحماية من المضاعفات المحتملة.

وسبق أن كشفت وزارة الصحة أن فيروسات الإنفلونزا تُعد الأكثر انتشارًا بين الفيروسات التنفسية، تليها في الانتشار الفيروس الأنفي، ثم الفيروس المخلوي التنفسي.

وتصدر فيروس الإنفلونزا من النوع (A/H1N1)، قائمة الأكثر انتشارًا في بداية فصل الشتاء، قبل أن تنخفض نسبة انتشاره من 61 إلى 22 بالمئة في ديسمبر الماضي.

ولفت نائب وزير الصحة عمرو قنديل، إلى أن موسم الإنفلونزا الحالي بدأ مبكرًا بنحو 3 أسابيع مقارنة بالسنوات السابقة في مصر، وهو اتجاه مشابه لما تشهده العديد من دول العالم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منظمة الصحة العالمية الإنفلونزا انتشار فيروس الإنفلونزا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ألقت رضيعها خوفًا من افتضاح أمرها.. تجديد حبس فتاة وعامل ببولاق الدكرور
حوادث وقضايا

ألقت رضيعها خوفًا من افتضاح أمرها.. تجديد حبس فتاة وعامل ببولاق الدكرور
الصحة العالمية تكشف موقف الإنفلونزا في مصر.. هل تجاوزنا "الذروة"؟
أخبار مصر

الصحة العالمية تكشف موقف الإنفلونزا في مصر.. هل تجاوزنا "الذروة"؟
بسبب رامز جلال؟.. تعليق مثير للجدل من الغندور على سفر إمام عاشور للسعودية
رياضة محلية

بسبب رامز جلال؟.. تعليق مثير للجدل من الغندور على سفر إمام عاشور للسعودية
"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
زووم

"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
قافلة "زاد العزة الـ133" تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
أخبار مصر

قافلة "زاد العزة الـ133" تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟