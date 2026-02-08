الصحة العالمية تكشف موقف الإنفلونزا في مصر.. هل تجاوزنا "الذروة"؟

كشفت مديرة البرنامج الإقليمي للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أنيت هينزلمان، عن موقف انتشار فيروس الإنفلونزا في مصر، بعد أسابيع من الانتشار السريع للإصابات.

وقالت "هينزلمان" ردًا على سؤال مصراوي، إن "معدلات انتشار فيروس الإنفلونزا في مصر تشهد تراجعاً بعد أسابيع من الانتشار السريع، في حين لا تزال سلالة الإنفلونزا A-H3N2 الأكثر انتشارًا في عدة دول بمنطقة شرق المتوسط".

وأضافت مديرة البرنامج الإقليمي للطوارئ بالصحة العالمية أنه "عند مقارنة معدل انتشار الإنفلونزا هذا العام مع العام الماضي، نجد أن المستوى العام متقارب، مع وجود فروق بين بعض الدول؛ فمثلاً سجل لبنان والمغرب زيادة في حالات الكشف عن المرض مقارنة بالعام الماضي".

وأكدت "هينزلمان" أن "التراجع في نشاط الإنفلونزا، وخصوصاً في مصر، قد يعني أن ذروة انتشار الفيروس قد تكون قد انقضت بالفعل"، لكنها شددت على أهمية استمرار تلقي المجموعات الأكثر عرضة للخطر للقاح الإنفلونزا، مثل كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، لضمان الحماية من المضاعفات المحتملة.

وسبق أن كشفت وزارة الصحة أن فيروسات الإنفلونزا تُعد الأكثر انتشارًا بين الفيروسات التنفسية، تليها في الانتشار الفيروس الأنفي، ثم الفيروس المخلوي التنفسي.

وتصدر فيروس الإنفلونزا من النوع (A/H1N1)، قائمة الأكثر انتشارًا في بداية فصل الشتاء، قبل أن تنخفض نسبة انتشاره من 61 إلى 22 بالمئة في ديسمبر الماضي.

ولفت نائب وزير الصحة عمرو قنديل، إلى أن موسم الإنفلونزا الحالي بدأ مبكرًا بنحو 3 أسابيع مقارنة بالسنوات السابقة في مصر، وهو اتجاه مشابه لما تشهده العديد من دول العالم.