نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط.. ظهرت الآن

اعتمد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، قبل قليل، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث بلغت نسبة النجاح 59.01%.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

وهنأ محافظ أسيوط جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات في المراحل الدراسية القادمة، وتحقيق التفوق والنجاح، كما وجّه الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في دعم أبنائهم، وتقديرهم لأهمية العلم.

وأكد المحافظ اهتمام القيادة السياسية بتطوير العملية التعليمية، والتوسع في إنشاء مدارس جديدة، في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة في قطاع التعليم ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تقوم به المؤسسات التعليمية في تخريج أجيال قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية العامة بنظام «النظامي» بلغ 79 ألفًا و44 طالبًا وطالبة، بينهم 78 ألفًا و120 نظامي، و924 منازل، حضر منهم 78 ألفًا و779 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 46 ألفًا و489 طالبًا، بنسبة نجاح 59.01%.

وأضاف أن عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية المهنية بلغ 10 آلاف و387 طالبًا وطالبة، بواقع 10 آلاف و20 نظامي، و376 منازل، وبلغت نسبة النجاح 74.46%، فضلًا عن تحقيق طلاب المكفوفين نسبة نجاح 82%، وطلاب الصم وضعاف السمع نسبة نجاح 75%.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن النتيجة جارٍ توزيعها على الإدارات التعليمية، تمهيدًا لتسليمها إلى المدارس وإعلانها رسميًا لجميع الطلاب فور وصولها.