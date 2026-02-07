وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بجامعة قناة السويس (صور)

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، معالي الدكتور أسامة السيد محمود محمد الأزهري، وزير الأوقاف المصرية.

وجاء ذلك في إطار مشاركة معاليه في فعاليات مناقشة رسالة ماجستير علمية بمعهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا بالجامعة، في حدث أكاديمي يعكس مكانة جامعة قناة السويس ودورها في دعم البحث العلمي والدراسات المتخصصة.

وشارك في مراسم استقبال وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور صفوت عبد المقصود، عميد كلية الصيدلة.

ورحّب الدكتور ناصر مندور بمعالي وزير الأوقاف في رحاب الجامعة، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة التي تُجسد التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والدينية، وتؤكد اهتمام الدولة بدعم البحث العلمي الرصين في مجالات الدراسات الإسلامية والفكرية، مشيدًا بالدور الوطني والعلمي الذي يقوم به معالي الوزير في نشر الفكر الوسطي المستنير، ودعمه للحوار العلمي الجاد، ومشاركته الفاعلة في الأنشطة الأكاديمية بالجامعات المصرية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن سعادته بتواجده في جامعة قناة السويس، مثمنًا ما تشهده الجامعة من حراك علمي وبحثي متميز، ومؤكدًا أهمية الدراسات الإسلامية المتخصصة التي تتناول التراث اللغوي والفكري برؤية علمية منضبطة، بما يسهم في تصحيح المفاهيم وتعميق الوعي المعرفي لدى الباحثين والدارسين.

وشهدت الزيارة مشاركة وزير الأوقاف في مناقشة رسالة الماجستير في الدراسات الإسلامية (شعبة الدراسات الإسلامية – قسم الدراسات والبحوث في اللغات وآدابها)، المقدمة من الباحثة سحر محمود محمد همام، بعنوان: «لحن العوام وأوهام الخواص في أسماء جسم الإنسان»، والتي أُعدّت تحت إشراف نخبة من الأساتذة المتخصصين، وبحضور أكاديمي متميز.

وضمّت لجنة الإشراف والمناقشة كلًا من الدكتور حسنين السعيد حسنين، أستاذ الدراسات الإسلامية والوكيل السابق لمعهد الدراسات الأفروآسيوية بجامعة قناة السويس (مشرفًا)، والأستاذ المساعد الدكتور فاطمة محمد منصور صقر، أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بالمعهد (مشرفًا)، كما شارك في لجنة المناقشة معالي الوزير الدكتور أسامة الأزهري (مناقشًا)، والدكتور حسن السيد حامد خطاب، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنوفية (مناقشًا).

وعُقدت فعاليات المناقشة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا من يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026، بقاعة كلية الصيدلة بالمبنى الجديد داخل الحرم الجامعي الجديد، وسط حضور علمي وأكاديمي يعكس أهمية الموضوع وقيمة الرسالة العلمية.

وتُقام هذه المناقشة تحت الإشراف العام للدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف إدارة معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا برئاسة الدكتور سحر حساني، عميد المعهد، والدكتور محمد عمارة، وكيل المعهد، والدكتورة نهال علاء قناوي، رئيس قسم الدراسات العليا، وذلك في إطار حرص الجامعة والمعهد على دعم الباحثين وتعزيز منظومة البحث العلمي والدراسات العليا وفق أعلى المعايير الأكاديمية.