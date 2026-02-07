موظف في بني سويف يسرق أسلاك الكهرباء ويبلغ عن نفسه

بني سويف-حمدي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية ببني سويف في كشف ملابسات واقعة سرقة مهمات إنارة عامة، من الوحدة المحلية لإحدى القرى التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي المحافظة.

كانت مديرية أمن بني سويف، تلقت بلاغا من موظف تابع للوحدة المحلية بقرية دشطوط، بسرقة نحو 2247 مترًا من أسلاك الكهرباء، و30 كشاف إنارة خاصة بأعمدة الإنارة بالوحدة المحلية، فجرى تشكيل فريق بحث، لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة مقدم البلاغ نفسه، بالاشتراك مع موظف آخر بالمعاش وصديقهما، حيث كانوا يسرقون الأسلاك والكشافات عقب تركيبها على أعمدة الإنارة بمناطق متفرقة، ثم إعادة تركيبها للأهالي مقابل مبالغ مالية، مستغلين طبيعة عمل أحدهم وعلاقاته داخل الوحدة المحلية.

كما كشفت التحريات عن أن إجمالي المسروقات بلغ نحو 5000 متر من أسلاك الكهرباء و35 كشاف إنارة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.