إعلان

موظف في بني سويف يسرق أسلاك الكهرباء ويبلغ عن نفسه

كتب : مصراوي

06:00 م 07/02/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف-حمدي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية ببني سويف في كشف ملابسات واقعة سرقة مهمات إنارة عامة، من الوحدة المحلية لإحدى القرى التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي المحافظة.

كانت مديرية أمن بني سويف، تلقت بلاغا من موظف تابع للوحدة المحلية بقرية دشطوط، بسرقة نحو 2247 مترًا من أسلاك الكهرباء، و30 كشاف إنارة خاصة بأعمدة الإنارة بالوحدة المحلية، فجرى تشكيل فريق بحث، لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة مقدم البلاغ نفسه، بالاشتراك مع موظف آخر بالمعاش وصديقهما، حيث كانوا يسرقون الأسلاك والكشافات عقب تركيبها على أعمدة الإنارة بمناطق متفرقة، ثم إعادة تركيبها للأهالي مقابل مبالغ مالية، مستغلين طبيعة عمل أحدهم وعلاقاته داخل الوحدة المحلية.

كما كشفت التحريات عن أن إجمالي المسروقات بلغ نحو 5000 متر من أسلاك الكهرباء و35 كشاف إنارة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة أسلاك الكهربا سرقة أسلاك بني سويف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يقبل الصيام بعد منتصف شهر شعبان؟.. داعية إسلامي يجيب
أخبار مصر

هل يقبل الصيام بعد منتصف شهر شعبان؟.. داعية إسلامي يجيب
"ممثل لأول مرة".. أول تعليق من محمد سامي على تعاونه مع يسرا
مسرح و تليفزيون

"ممثل لأول مرة".. أول تعليق من محمد سامي على تعاونه مع يسرا
الزبير البكوش.. "الصندوق الأسود" لهجوم بنغازي في قبضة العدالة الأمريكية
شئون عربية و دولية

الزبير البكوش.. "الصندوق الأسود" لهجوم بنغازي في قبضة العدالة الأمريكية
بعد ظهور فيديو اعتدائه أولًا.. طبيب عظام الباجور: "دافعت عن نفسي ولن أتنازل
أخبار المحافظات

بعد ظهور فيديو اعتدائه أولًا.. طبيب عظام الباجور: "دافعت عن نفسي ولن أتنازل
تقصر العمر.. 7 أطعمة تناولها يوميًا تهدد صحتك بشكل خطير
نصائح طبية

تقصر العمر.. 7 أطعمة تناولها يوميًا تهدد صحتك بشكل خطير

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
فيديو- أبوالمعاطي زكي: تعرضت لجلطة بسبب مرتضى منصور.. ومدحت شلبي مشاني بسببه