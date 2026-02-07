ابنة ترامب تنبهر بعظمة الحضارة الفرعونية خلال زيارتها للأقصر (صور)

الأقصر - محمد محروس:

أبدت تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعجابها الكبير بعظمة الحضارة الفرعونية، وذلك خلال جولتها السياحية بمحافظة الأقصر، والتي قامت بها برفقة زوجها رجل الأعمال مايكل بولس، لزيارة عدد من المواقع الأثرية البارزة بالبر الغربي.

وشملت الجولة معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري، حيث توقفت تيفاني أمام النقوش التاريخية والتصميم المعماري الفريد للمعبد، معربة عن انبهارها بما يجسده المكان من عبقرية المصريين القدماء ودقة فنونهم، التي ما زالت شاهدة على واحدة من أعرق الحضارات في العالم.

كما زار الزوجان وادي الملوك، الذي يضم مقابر أشهر ملوك مصر القديمة، وأبديا اهتمامًا واضحًا بالتفاصيل الفنية والألوان الزاهية التي لا تزال تحتفظ ببريقها داخل المقابر منذ آلاف السنين، في مشهد يعكس عمق المعتقدات الفرعونية وثراء التراث المصري.

وأكد مصدر بمنطقة آثار الأقصر أن الزيارة جاءت ضمن برنامج سياحي خاص يهدف إلى التعرف عن قرب على الكنوز الأثرية التي تتميز بها المحافظة، مشيرًا إلى أن الضيفين أبديا اهتمامًا كبيرًا بتاريخ مصر القديمة وما تمثله الأقصر من قيمة حضارية عالمية.