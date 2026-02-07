إعلان

ابنة ترامب تنبهر بعظمة الحضارة الفرعونية خلال زيارتها للأقصر (صور)

كتب : محمد محروس

03:53 م 07/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ابنة ترامب تنبهر بعظمة الحضارة الفرعونية خلال زيارتها للأقصر (4)
  • عرض 4 صورة
    ابنة ترامب تنبهر بعظمة الحضارة الفرعونية خلال زيارتها للأقصر (2)
  • عرض 4 صورة
    ابنة ترامب تنبهر بعظمة الحضارة الفرعونية خلال زيارتها للأقصر (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر - محمد محروس:

أبدت تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعجابها الكبير بعظمة الحضارة الفرعونية، وذلك خلال جولتها السياحية بمحافظة الأقصر، والتي قامت بها برفقة زوجها رجل الأعمال مايكل بولس، لزيارة عدد من المواقع الأثرية البارزة بالبر الغربي.

وشملت الجولة معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري، حيث توقفت تيفاني أمام النقوش التاريخية والتصميم المعماري الفريد للمعبد، معربة عن انبهارها بما يجسده المكان من عبقرية المصريين القدماء ودقة فنونهم، التي ما زالت شاهدة على واحدة من أعرق الحضارات في العالم.

كما زار الزوجان وادي الملوك، الذي يضم مقابر أشهر ملوك مصر القديمة، وأبديا اهتمامًا واضحًا بالتفاصيل الفنية والألوان الزاهية التي لا تزال تحتفظ ببريقها داخل المقابر منذ آلاف السنين، في مشهد يعكس عمق المعتقدات الفرعونية وثراء التراث المصري.

وأكد مصدر بمنطقة آثار الأقصر أن الزيارة جاءت ضمن برنامج سياحي خاص يهدف إلى التعرف عن قرب على الكنوز الأثرية التي تتميز بها المحافظة، مشيرًا إلى أن الضيفين أبديا اهتمامًا كبيرًا بتاريخ مصر القديمة وما تمثله الأقصر من قيمة حضارية عالمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تيفاني ترامب تيفاني ترامب ابنة الرئيس دونالد ترامب ابنة ترامب تنبهر بالحضارة الفرعونية ابنة ترامب خلال زيارتها للأقصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبو المعاطي زكي: مرتضى منصور قعدني في البيت وجالي جلطة بسببه
رياضة محلية

أبو المعاطي زكي: مرتضى منصور قعدني في البيت وجالي جلطة بسببه
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر
أخبار مصر

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر

بعد الأهلي والزمالك.. أوجوستي بوش يتولى تدريب منتخب مصر لكرة السلة
رياضة محلية

بعد الأهلي والزمالك.. أوجوستي بوش يتولى تدريب منتخب مصر لكرة السلة
متداول عبر الفيس.. فيديو يكشف تطورات جديدة في مشاجرة طبيب الباجور
أخبار المحافظات

متداول عبر الفيس.. فيديو يكشف تطورات جديدة في مشاجرة طبيب الباجور
فريق كرة القدم بمياه القليوبية يتوج بكأس دوري المصالح الحكومية- صور
أخبار المحافظات

فريق كرة القدم بمياه القليوبية يتوج بكأس دوري المصالح الحكومية- صور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو- أبوالمعاطي زكي: تعرضت لجلطة بسبب مرتضى منصور.. ومدحت شلبي مشاني بسببه