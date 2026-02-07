محافظ أسوان يتدخل لحل أزمة مياه الشرب في قرية جعفر الصادق (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

أثناء قيام اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بتفقد المشروعات التنموية والخدمية بقرى مركز إدفو وإعطاء إشارة البدء للتشغيل التجريبي لمحطات المعالجة والرفع، استمع لمشكلة عدد من أهالي قرية "جعفر الصادق"، والتي تتمثل في انقطاع مياه الشرب بشكل متكرر.

وأوضح المحافظ أن السبب يرجع إلى امتلاء أحواض الصرف الصحي وارتفاع منسوبها في المنطقة الجبلية شرق القرية، مما يؤثر على ضخ المياه إلى المنازل. وأعطى المحافظ توجيهاته لرئيس الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو للتدخل الفوري، كما كلف مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، محمد نبيل، بمتابعة الموقف ميدانيًا.

على الفور، تم التوجه إلى قرية جعفر الصادق التي تضم ثلاثة أحواض لتجميع مياه الصرف الصحي في منطقة جبلية شرق القرية، على بعد 100 متر من مآخذ محطة مياه الشرب التي تخدم خمسة توابع بقرية سلوا بحري.

يُذكر أن مشروع الصرف الصحي بالقرية تم إنشاؤه على مرحلتين منذ عام 2006، من خلال منحة الصندوق الاجتماعي للتنمية بأسوان، حيث تم تنفيذ ستة بيارات مجمعة وشبكة إنحدار، وأُسندت الإدارة لجمعية تنمية المجتمع بالقرية. فيما تولت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إدارة المشروع، وشملت الأعمال إقامة محطة رفع، خط طرد، وثلاثة أحواض معالجة أولية بمساحات مختلفة.

وأشار مدير المتابعة الميدانية إلى أنه جاري إنشاء حوض رابع بمساحة أكبر لاستيعاب مياه الصرف الصحي الزائدة، بمساهمة من معدات الشركة والوحدة المحلية، كما يتم تنفيذ أعمال صيانة للرافع، وإنشاء ساتر ترابي بالتعاون مع أهالي القرية.

وأضاف أن هناك مجموعة من الحلول الجذرية للسيطرة على المشكلة، تتضمن استلام شركة مياه الشرب للمشروع بالكامل لتولي التشغيل والصيانة الدورية، وتحويل مسار خط الطرد لمسافة 300 متر في أحد الأودية بالمنطقة الشرقية لاستيعاب كميات المياه لعدة سنوات، وربط محطة الرفع وخط الطرد بالمحطات الجاري إنشاؤها في القرى المجاورة لضمان عدم امتلاء الأحواض مستقبلًا، مع إمكانية استغلال المنطقة كغابات شجرية.