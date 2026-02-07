إعلان

إصابة طالب سقط من طابق علوي بنادي شهير في المنصورة

كتب : مصراوي

05:55 م 07/02/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الدقهلية ـ رامي محمود:

أصيب طالب بإصابات بالغة بعد سقوطه أثناء اللهو داخل نادي جزيرة الورد بالمنصورة، ونقله إلى مستشفى المنصورة التخصصي.

وتلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة بوصول الطفل اسماعيل صلاح 14 سنة مصاب بكسور واشتباه بنزيف فى المخ نتيجة ادعاء سقوط من علو من داخل نادي جزيرة الورد.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول، وبالفحص تبين وصول الطفل إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية كاملة له وفحصه وعمل الإشاعات اللازمة وتبين إصابته بكسور بالغة وتم نقله إلى العناية المركزة تحت الملاحظة.

وفتحت إدارة النادي تحقيقًا داخليًا لمعرفة حقيقة واقعة سقوط الطفل من الدور الثاني وكيفية تسلل الطفل إلى أعلى دون مراقبة من الأمن الداخلي.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط طالب إصابة طالب المنصورة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعديل مواعيد بدء اليوم الدراسي بـ 145 مدرسة في الإسكندرية
أخبار المحافظات

تعديل مواعيد بدء اليوم الدراسي بـ 145 مدرسة في الإسكندرية
قلب الأم يغفر.. مسنة الشرقية عن فيديو الاعتداء: "بنتي هي اللي شيلاني وعاوزاها
أخبار المحافظات

قلب الأم يغفر.. مسنة الشرقية عن فيديو الاعتداء: "بنتي هي اللي شيلاني وعاوزاها
أيمن بهجت قمر عن شيرين عبدالوهاب: ليه شاغلين بالنا بمشاكلها الشخصية
زووم

أيمن بهجت قمر عن شيرين عبدالوهاب: ليه شاغلين بالنا بمشاكلها الشخصية
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
أخبار مصر

أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رغم صغر حجمها.. أخطر 5 سلالات كلاب حول العالم (صور)
علاقات

رغم صغر حجمها.. أخطر 5 سلالات كلاب حول العالم (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
فيديو- أبوالمعاطي زكي: تعرضت لجلطة بسبب مرتضى منصور.. ومدحت شلبي مشاني بسببه