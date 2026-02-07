إصابة طالب سقط من طابق علوي بنادي شهير في المنصورة

الدقهلية ـ رامي محمود:

أصيب طالب بإصابات بالغة بعد سقوطه أثناء اللهو داخل نادي جزيرة الورد بالمنصورة، ونقله إلى مستشفى المنصورة التخصصي.

وتلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة بوصول الطفل اسماعيل صلاح 14 سنة مصاب بكسور واشتباه بنزيف فى المخ نتيجة ادعاء سقوط من علو من داخل نادي جزيرة الورد.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول، وبالفحص تبين وصول الطفل إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية كاملة له وفحصه وعمل الإشاعات اللازمة وتبين إصابته بكسور بالغة وتم نقله إلى العناية المركزة تحت الملاحظة.

وفتحت إدارة النادي تحقيقًا داخليًا لمعرفة حقيقة واقعة سقوط الطفل من الدور الثاني وكيفية تسلل الطفل إلى أعلى دون مراقبة من الأمن الداخلي.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.