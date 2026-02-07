جامعة بنها الأهلية تتابع تنفيذ نظام ERP بالتعاون مع وادي النيل

استقبل الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، اللواء المهندس خالد ماضي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات، وذلك بحضور الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمود شكل، نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج، والأستاذ أيمن بيومي، أمين عام الجامعة، إلى جانب الوفد المرافق لشركة وادي النيل.

ويأتي اللقاء في إطار استعراض الموقف التنفيذي النهائي لمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) بالجامعة، ومناقشة مستجدات تنفيذ عدد من الخطط والشراكات الاستراتيجية، من بينها تطوير المركز الطبي الجديد وإنشاء مستشفى جديد بالتعاون مع جامعة بنها الحكومية، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحقيق التكامل المؤسسي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور تامر سمير حرص القيادة السياسية على دعم منظومة الجامعات الأهلية باعتبارها أحد المشروعات القومية الاستراتيجية في مجال التعليم العالي، مشيرًا إلى حرص جامعة بنها الأهلية على التطوير المستمر ومواكبة أحدث النظم التكنولوجية، وفي مقدمتها تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، لما له من دور محوري في تعزيز كفاءة الأداء الإداري والأكاديمي، وتحقيق التكامل بين مختلف قطاعات الجامعة، ودعم منظومة التحول الرقمي، وذلك بالتعاون مع شركة وادي النيل بصفتها الشركة المنفذة للمشروع.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية الاستفادة من النظام في تحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ودعم متخذي القرار من خلال إتاحة بيانات دقيقة وتقارير متكاملة، فضلًا عن تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة العمل المؤسسي، وضمان الاستدامة التشغيلية.

ومن جانبه، أكد اللواء المهندس خالد ماضي أن مشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) يُعد أحد المحاور الأساسية الداعمة لمنظومة الجامعات الأهلية، باعتباره أداة استراتيجية لتحقيق الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة إدارة الموارد، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة.

وأضاف أن تطبيق النظام يسهم في توحيد قواعد البيانات، وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، ودعم اتخاذ القرار من خلال نظم معلومات دقيقة ومحدثة، بما يتماشى مع متطلبات التطوير المؤسسي للجامعات الأهلية باعتبارها أحد المشروعات القومية للدولة في مجال التعليم العالي.

وأوضح أن شركة وادي النيل تعمل على تنفيذ مشروع ERP وفق أعلى المعايير التكنولوجية، وبما يضمن جاهزية التشغيل الكامل واستدامة النظام، مؤكدًا حرص الشركة على الشراكة مع جامعة بنها الأهلية لدعم مسيرة التحول الرقمي، وتقديم حلول تقنية متكاملة تسهم في بناء نموذج جامعي حديث يعتمد على الإدارة الذكية والتكامل الرقمي.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسين المغربي رؤية الجامعة الأكاديمية وخططها التطويرية، إلى جانب نبذة شاملة عن كليات الجامعة وبرامجها الأكاديمية، وإحصائيات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن تطبيق نظام ERP يمثل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة الأكاديمية والإدارية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد التعليمية، وتحقيق الانضباط المؤسسي، بما يدعم جودة العملية التعليمية ويواكب المعايير العالمية.

كما أوضح الدكتور شادي المشد، مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي ومدير برامج علوم الحاسب، أهمية التحول الرقمي في تطوير منظومة التعليم الجامعي، حيث قدم عرضًا تقديميًا تناول آليات عمل نظام ERP ودوره في تسريع الأداء، وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وخفض التكاليف التشغيلية من خلال الإدارة الذكية، إلى جانب تعزيز الأمان والشفافية بفضل الأنظمة الرقمية المتكاملة، ورفع مستوى رضا المستفيدين عبر تقديم تجربة رقمية متطورة.

وفي ختام اللقاء، اصطحب الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، اللواء المهندس خالد ماضي والوفد المرافق في جولة تفقدية داخل الجامعة، أعربوا خلالها عن إعجابهم بما تشهده الجامعة من تطور ملحوظ في البنية التعليمية والتكنولوجية، مشيدين بمستوى التقدم والتميز الذي تحققه جامعة بنها الأهلية.